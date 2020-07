Mais aposta no comércio local

A reunião realizada no dia 23 de julho no Cine-Teatro de Almeirim, entre empresários, comerciantes, a MovAlmeirim e a Câmara Municipal de Almeirim, decorreu com tranquilidade e com as obrigatórias regras de segurança e higienização e os objetivos foram comuns a todos os presentes.

O principal enfoque voltou-se para a “BuyOnMov”, a nova plataforma de vendas online, que veio para revolucionar o comércio do concelho de Almeirim.

A presidente da MovAlmeirim, Helena Fidalgo, começou por falar nas ofertas e apoios que a associação tem para os seus associados, chamando a especial atenção para a informação sobre o mais recente apoio/incentivo para a criação de postos de trabalho, com especial destaque para a medida +CO3SO Emprego, com todos os benefícios que as empresas podem ter por fazerem novas contratações e promoverem o combate ao desemprego, podendo beneficiar por um período de 36 meses, comparticipados de forma integral, da remuneração base e despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo com alguns limites máximos.

Pegando na palavra, também o presidente da Câmara Municipal, Pedro Ribeiro, deixou claro que a MovAlmeirim e o Município investiram e criaram uma ferramenta de vendas online, com o propósito de ajudar os comerciantes e empresários do concelho e desta forma estimular a economia.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, essa plataforma abriu um pouco o leque e o Município e Associação de Comerciantes e Empresários decidiram disponibilizar o uso da plataforma, gratuita até ao final de 2020 e aberta a todos os interessados do concelho de Almeirim, sejam ou não, associados MovAlmeirim.

Disse o Presidente da Câmara que “as condições estão criadas, o investimento está feito. Agora cabe aos comerciantes aproveitarem as condições oferecidas. Quanto mais gente estiver a fazer vendas na plataforma, quanto mais oferta de produtos houver, mais compras se farão e mais procura haverá. Está tudo preparado, só não podemos fazer as vendas por vocês! Numa altura em que a vacina para a Covid só chegará em 2021 e que, com a chegada do Inverno, as pessoas tendem em resguardar-se e saírem menos de casa, as compras online têm uma tendência gigantesca para se efetuarem. Se nós tivermos produtos expostos para vender online, as pessoas compram na BuyOnMov, se não tivermos, as pessoas vão comprar noutro lado, sendo que a firme certeza é que vão comprar online.”

Questionando ainda os presentes na sala, sobre quem fazia, nos dias de hoje, compras online, quase todas as mão se levantaram em sinal de resposta positiva. “Isto é um sinal que, cada vez mais o comércio passa pelo online” salientou Pedro Ribeiro.

Outro dos assuntos abordados por vários dos presentes, foi o estacionamento na cidade de Almeirim e na freguesia de Fazendas de Almeirim. Sendo certo que em algumas ruas os próprios moradores, comerciantes e funcionários de lojas ocupam quase todos os espaços de estacionamento, não é fácil deixar a opção de estacionamento momentâneo para os clientes do comércio local ou para se fazerem cargas e descargas para os próprios espaços comerciais. Também as farmácias da cidade se queixam que os espaços destinados a estacionamento de utentes, grande parte das vezes estão ocupados por não utentes.

A esta questão, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim mostrou uma abertura total para alterar o atual sistema, dizendo que se os comerciantes assim o decidissem, daria total apoio. ” a câmara está cá para executar o que for positivo e melhor para o concelho de Almeirim. Há muita oferta de parques e todos os estacionamentos são gratuitos e alguns deles até sombras têm.” Disse ainda ” cabe-vos juntarem-se, organizarem-se e sugerirem o que acham ser melhor para todos”.

Destacou ainda o trabalho realizado pela Associação de Comerciantes e Empresários do Concelho de Almeirim e pela Associação de Restaurantes, dizendo que, “quanto mais unidos forem, melhor e mais positivo será o desenvolvimento”.