Homem detido por violência doméstica no concelho de Almeirim

O Comando Territorial de Santarém, juntamente com o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) e do Posto Territorial da Chamusca, detiveram no dia 5 de novembro, um homem de 46 anos no concelho de Almeirim.

Segundo os militares, o suspeito praticou violência psicológica nos pais durante 29 anos. Os pais do suspeito têm entre os 82 anos de idade, apresentavam problemas de saúde e eram vulneráveis.

De acordo com o comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), o suspeito dependia economicamente dos pais e conseguia dinheiro dos mesmos “através de ameaças de morte para colmatar a sua adição alcoólica e de estupefacientes”.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém e foram aplicadas medidas de coação de proibição de contacto com as vítimas, sujeição a tratamento de álcool e drogas e o homem teve 24 horas para abandonar a residência dos pais.