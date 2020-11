Programa de consultoria de gestão da NERSANT com financiamento de 90%

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a apoiar o crescimento das empresas da região através da implementação de um programa de consultoria que permite o alcance de níveis mais elevados de eficiência e competitividade. A abordagem pode ser realizada ao nível da gestão, da certificação, da internacionalização, da sustentabilidade económica, da economia digital e da inovação e cooperação.

É empresário? Precisa de apoio para melhorar a sua gestão, seja ao nível da estratégia, da produção, da logística, do marketing, das vendas ou dos recursos humanos? Precisa de apoio para implementar normativos legais, tais como a ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015? Pretende iniciar ou incrementar a sua atividade exportadora e não sabe como? Quer garantir a sustentabilidade económica e financeira da empresa no longo prazo? É seu objetivo reforçar o seu posicionamento no universo digital? Se respondeu sim a alguma destas questões, saiba que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a implementar nas empresas da região um programa que coloca em cada empresa um consultor sénior para ajudar o empresário a conseguir melhores níveis de desempenho, eficiência e competitividade na sua empresa.

O programa de consultoria – cuja implementação pode ser feita em várias áreas, de acordo com os objetivos das empresas – inicia com a realização de um diagnóstico das necessidades à empresa, seguindo-se a definição, em conjunto com o empresário, do plano de ação a implementar com vista à reorganização e melhoria das capacidades de gestão. Segue-se a fase de implementação e acompanhamento do plano de ação, complementada com formação aos trabalhadores.

A implementação deste programa de consultoria nas empresas não é uma estreia da NERSANT, que já dinamiza o projeto Move PME – assim se denomina – há largos anos. No total, já iniciaram processos de modernização e melhoria com a NERSANT cerca de 500 empresários, que indicam a “resolução concreta dos problemas das empresas” como uma das maiores vantagens do projeto.

O programa é financiado pelo Compete 2020, que cobre 90% das despesas com a implementação do projeto. Assim, as empresas apenas investem 10% do custo total do programa na sua reorganização, melhoria e competitividade.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500. No portal da NERSANT (www.nersant.pt), na área da Formação » Move PME, está todo o descritivo do projeto e critérios de elegibilidade para participação.

De referir que, para além do Move PME, a NERSANT está a implementar nas empresas dos setores da hotelaria e turismo um programa de consultoria em todos os aspetos semelhantes a este, denominado Melhor Turismo 2020.