Tigres falha nos momentos chave e cai para zona de despromoção

O Hóquei Clube Os Tigres perdeu, este domingo, com o HC de Braga por 5-4 e caiu para os lugares de descida na 1.ª Divisão Nacional.



Perto do fim do jogo, Paulinho não conseguiu converter uma grande penalidade e Hernâni Domingos permitiu a defesa do guarda-redes arsenalista num livre direto a pouco mais de um minuto do fim do jogo.



No final da partida, André Luís, treinador da equipa almeirinense considerou esta a pior exibição da temporada: “Não estava nas nossas prespectivas este resultado. O Braga é uma equipa do nosso campeonato e foi surreal a entrada na primeira parte e na segunda. Foi surreal e deve mesmo ter sido a pior exibição da temporada. Nada Saiu bem.”