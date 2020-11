Fisioterapia agora com acordo com a ADSE

A Clínica de Fisioterapia da Misericórdia de Almeirim tem nova Convenção, junta-se agora a ADSE.

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim tem uma larga experiência na área da Reabilitação. A Fisioterapia funcionava desde 1987, em instalações sitas no Lar – Residência de São José, com acordo com a Administração Regional de Saúde e mais recentemente, com o Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e Assistência da Doença aos Militares, SAMS, Advancecare e Plano de Saúde Wells.

Esta valência de cariz inovador e competitivo é uma referência regional em Medicina Física e de Reabilitação, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 14h.

Tel: 243 593 593