FPF adia jogos do Fazendense

A equipa feminina do Fazendense viu a Federação Portuguesa de Futebol adiar os jogos entre 24 novembro e 8 dezembro.



Para conhecimento dos Sócios Ordinários, Clubes, Sociedades Desportivas e demais interessados, e no estrito cumprimento das medidas excecionais agora conhecidas, informamos que no período entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 2 de dezembro de 2020 e entre as 23:00 h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59 h do dia 8 de dezembro de 2020 apenas se realizarão os jogos agendados nas seguintes competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol:

Taça de Portugal Placard;

. Campeonato de Portugal;

. Liga BPI;

. Liga Placard;

. Campeonato Nacional Feminino I Divisão de Futsal;

. Liga Revelação.



Os jogos agendados para o período em referência nas demais competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol não se realizarão e os clubes serão oportunamente informados das novas datas.