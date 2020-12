Concurso aberto para melhorar P3

Já foi aberto o concurso público para a requalificação da Escola P3, denominada Escola Canto do Jardim.



O anúncio foi feito nas redes pessoas do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim: “Uma escola com 40 anos que “inaugurei” na minha 1.ª classe.”



Pedro Ribeiro anuncia que o investimento rondará os 700 mil euros e “com esta obra terminamos as requalificações de todas as escolas do 1.º ciclo do concelho”.



A Câmara já terminou as obras nas Escolas Moinho Vento, Paço dos Negros e Cortiçóis e estão a decorrer no Jardim de Infância de Benfica do Ribatejo e agora a P3, num total são cerca de 2,5 milhões de euros.