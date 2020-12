Não há soluções, há caminhos: 2 de dezembro

Qual é a maior de todas as virtudes? A humildade! Sim, embora não pareça. É ser quem se é. E tanto é falta de humildade o que se faz mais, como o que se faz menos do que é. A humildade é lucidez para ver as coisas no seu conjunto, é coragem para se aceitar a si e aos outros tal como eles são, é confiança para caminhar na verdade.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.