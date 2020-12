Footkart pode sair de Almeirim

A direção do Footkart está a estudar possibilidades para poder vir a treinar fora de Almeirim depois de ter sido informada, no final da semana passada, que não poderá treinar durante o mês de dezembro no campo de futebol 7 junto ao pavilhão ABC, local onde a totalidade das suas equipas de futebol 7 treina.

O Almeirinense sabe que a direção apresentou uma proposta equilibrada à Autarquia de partilha de espaço no Estádio Municipal mas até ao momento não encontrou junto da Autarquia sensibilidade para resolver o problema.

Sem se alongar muito, Vasco Carvalho, Presidente do Footkart, diz apenas que “é uma situação preocupante visto dezenas dos jovens estarem impedidos de praticarem a sua atividade física numa altura em que vivemos uma pandemia e que o clube se vê obrigado a cancelar o treino de todas as equipas de futebol 7. Torna-se fundamental com a impossibilidade de utilização do campo de futebol 7 garantir a plenitude de ocupação do campo de futebol 11 no Estádio Municipal. Situação que não tem acontecido desde o início da época desportiva”, conclui o dirigente numa nota a que o nosso jornal teve acesso.