“5 Vale o Dobro”: Novas lojas entraram na lista

A campanha “5 Vale o Dobro” já conta com mais seis lojas e empresas do concelho de Almeirim. Segundo um comunicado do Município de Almeirim, a lista foi atualizada esta sexta-feira, dia 11 de dezembro, e conta atualmente com 32 lojas.

1 – Óptica Vanessa – Praça Lourenço de Carvalho – Almeirim/Rua Direita – Benfica do Ribatejo

2 – Microjovem – Rua de Alpiarça – Almeirim

3 – Galeria 33 Concept Store – Rua dos Aliados – Almeirim

4 – Jornal O Almeirinense – Rua Almirante Reis – Almeirim

5 – Casa Leonor/Mayoral – Rua Dionisio Saraiva – Almeirim

6 – Atelier de Retalhos – Rua Condessa da Junqueira – Almeirim

7 – Flor de Cura – Avenida D. João I – Almeirim

8 – Silva e Silva – Rua Dionísio Saraiva – Almeirim

9 – AyelAtelier – Rua Dionísio Saraiva – Almeirim

10 – PeçaGás – Zona Industrial – Almeirim

11 – Hortimar – Peixaria e Produtos alimentares – Rua dos Aliados – Almeirim

12 – Lojinha da Susana Petó – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho – Fazendas de Almeirim13 – Mercearia da Zézita (Antigo Café Caniço) – Rua Cor. António M. Batista – Faz. Almeirim

14 – Anne Doe Artes – Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho – Fazendas de Almeirim

15 – Gina Botequim – Praça Lourenço de Carvalho – Almeirim

16 – Sapataria Montês – Rua 5 de outubro – Almeirim

17 – Mercearia da Tia Ana – Rua Guerra Junqueiro – Almeirim

18 – Mercearia Maria do Albertino – Rua João Cesar Henriques – Almeirim

19 – Talho O Frade – Rua Condessa da Junqueira – Almeirim

20 – Modaky – Rua Moinho de Vento – Paço dos Negros

21 – Sr. Das Rações – Rua dos Aliados – Almeirim

22 – Companhia das Artes – Praça Lourenço de Carvalho – Almeirim

23 – True – Rua Joaquim Colaço Cardoso – Almeirim

24 – Mini Mercado Maria do Rosário – Rua 25 de Abril – Cortiçóis

25 – Guilhermina Proa Artigos Diversos – Rua dos Combatentes

26 – Anage Perfumarias – Rua Dionisio Saraia nº 14 Almeirim

27 – Quatro Estações Modas – Fazendas de Almeirim

28 – Retrosaria Loureiro – Almeirim

29 – Dona Pedra – Almeirim

30 – João & Rosa Pronto a Vestir, Lda., Rua Dionisio Saraiva, Almeirim

31 – Garrafeira – Casa do Vinho de Almeirim, Rua de Coruche, Almeirim

32 – “ A Tendinha da Miss Debbie”Alimentação e Serviços para Cães e Gatos – Rua dos Aliados, Almeirim

A campanha “5 Vale o Dobro” foi aprovada no dia 7 de dezembro e lançada dois dias depois, dia 9 de dezembro. Cada pessoa pode adquirir três vales e, comprando um vale de cinco euros, pode fazer compras de 10.