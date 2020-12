Covid-19: Situação volta a piorar no concelho

Os números voltaram a subir em Almeirim e há mesmo mais uma vitima mortal, aumentando agora para sete o número de pessoas que não resistiram ao vírus.



Nas últimas 24 horas, em Almeirim, surgiram mais três casos novos, com 322 casos confirmados no concelho, 274 pessoas recuperadas e 41 casos ativos no concelho.



O surto na GNR de Almeirim poderá ainda não estar totalmente refletido no boletim que foi emitido pela Câmara Municipal de Almeirim.