Futebol: Fazendense vence antes do Natal

Fazendense na primeira distrital foi o único vencedor das equipas do concelho nesta manhã de domingo. Recebeu o U.Tomar e venceu por 1-0 com golo de Tiago Martins.

Na segunda divisão distrital o Benfica do Ribatejo foi surpreendido pelo Rebocho. Depois de estar a vencer ao intervalo por 1-0 com golo de Nelson Tátá acabou por permitir a reviravolta no resultado e perder por 1-2.

O Fazendense B foi goleado em Benavente por 7-1.

No campeonato de Portugal o U.Almeirim SAD empatou a zero no terreno do Sacavenense.