Atleta almeirinense escolhido para estágio de Seleção Nacional

O atleta almeirinense Afonso do Canto, de 19 anos, foi um dos cinco atletas do Clube de Natação de Torres Novas convocados para um Estágio Inicial da Seleção Nacional de Triatlo da época 2021. Afonso do Canto ganhou este ano o título de Campeão Nacional Triatlo em Juniores na distância Olímpica e o 4º lugar na Taça da Europa de Juniores na Polónia em Olsztyn.

Segundo o comunicado oficial do Clube de Natação, Afonso do Canto, juntamente com os atletas Ricardo Batista, José Pedro Vieira, Gonçalo Balbino e Madalena Almeida, vão participar no estágio entre os dias 16 e 22 de dezembro “depois de alcançarem diversos resultados de destaque em 2020, tanto no seu escalão como a nível absoluto, e representarem por várias vezes a Seleção Nacional de Triatlo.

“O trabalho realizado, o compromisso e o empenho por parte destes atletas, são um verdadeiro exemplo disso, fruto dos excelentes resultados alcançados a nível interno e externo, e reflete-se nestas sucessivas reflete-se nestas sucessivas presenças de atletas torrejanos nas Seleções Nacionais de Triatlo.”, refere o comunicado.