Almeirim pode atingir temperaturas negativas

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de 24 a 27 de dezembro prevê-se vento e tempo frio, salientando-se uma descida da temperatura mínima em todo o território do Continente na quinta- feira (24 de dezembro), com valores entre -1C e 10C e temperatura máxima que varia entre 5C e 17C.



Na sexta-feira (25 de dezembro), com valores entre -3C e 9C e temperatura máxima que varia entre 4C e 18C; Vento de quadrante Leste (25 de dezembro), soprando mais intenso nas terras altas (até 80 km/h), a partir da madrugada.



Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro e formação de gelo e geada. O IPMA prevê ainda um desconforto térmico elevado, devido à descida da temperatura mínima e aumento da intensidade do vento.