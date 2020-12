Não há soluções, há caminhos: 24 de dezembro

Nas vésperas de um nascimento pensamos na mãe que vai dar à luz. É Natal. Maria, mãe de Jesus, foi pintada e cantada em todas as épocas como a mulher mais bela do mundo. Sê-lo-ia, certamente. Mas a beleza é mais do que traços e equilíbrio da figura. Dizer um sim de risco e de ternura, servir e ir ao encontro do que o outro precisa, aguentar de pé a dor do outro, são esses os gestos que tornam única a beleza de Maria.

Vasco P. Magalhães, sj

