Biblioteca Municipal e Polo de Fazendas de Almeirim apresentam as novidades de janeiro

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval e o Polo de Fazendas de Almeirim, juntamente com a Câmara Municipal de Almeirim, apresentam as novidades do mês de janeiro para os amantes de livros.

Na Biblioteca Municipal, situada na cidade de Almeirim, os leitores vão poder encontrar livros para os adultos como “Raparigas Selvagens” da escritora norte-americana Rory Power, “Idiotas Úteis e Inúteis” do jornalista português Ricardo Araújo Pereira, “O Fotógrafo de Auschwitz” dos autores Luca Crippa e Maurizio Onnis, “Mulheres Fascinantes” da autora norte-americana Nora Roberts, “O Último Comboio para a Liberdade”, da escritora Meg Waite Clayton, “A Vida Secreta das Viúvas Panjábi”, da romancista Balli Kaur Jaswal, “O Olhar Que Me Persegue” da psicóloga Helene Flood, “A Menina dos Anos” do autor japonês Haruki Murakami e “Os Doentes do Doutor Garcia” da escritora espanhola Almudena Grandes.

Na secção de Infanto Juvenil, os leitores mais jovens vão ter a oportunidade de ler livros como “Alice Miranda na Escola” da autora australiana Jacqueline Harvey, “Formiga duma Figa”, do escritor português António Avelar de Pinho, “Diário de uma Miúda como Tu” da jornalista portuguesa Maria Inês Almeida, “Histórias para Ti que Ousas Ser Diferente” do autor britânico Bem Brooks, “O Diário de um Banana 15 Bater no fundo” do escritor norte-americano Jeff Kinney e “Espera, Miyuki” da autora Roxane Marie Galliez.

No Polo de Fazendas de Almeirim, as novidades para os leitores adultos são “Contra Mim” do escritor português Valter Hugo Mãe, “Dias de Outono” do português José Rodrigues, “O Último Voo” da autora norte-americana Julia Clark, “Por Quem os Sinos Dobram” do escritor norte-americano Ernest Hemingway e “A Demanda do Mestre” da autora portuguesa Isabel Ricardo.

Para os leitores mais jovens, as novidades são “Histórias de (En)contar de um Lobo que Não Gostava de Matemática” da autora portuguesa Maria Francisca Macedo, “Viaja com o Tomé” da escritora belga Ruth Wielockx, “Uma Adolescente à Beira de um Ataque de Nervos” da youtuber portuguesa Mafalda Creative, “Sophie la Girafe – Primeiras Palavras”, “Agora vês-me. Agora não” da escritora Patricia Hegartye, “As formigas vão salvar o Planeta” do autor Philip Bunting e “Sílvio, Guardador de Ventos” do escritor Francisco Duarte Mangas e da ilustradora Madalena Moniz.