Câmara entrega viatura para a saúde

A Câmara Municipal de Almeirim ofereceu esta quarta-feira, dia 6, à Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) uma viatura destinada ao atendimento domiciliário e cuidados de saúde destinados à população do concelho e no apoio à vacinação contra a pandemia da Covid-19. O investimento no veículo foi de 23 mil euros e é a segunda carrinha destinada aos serviços de saúde do concelho de Almeirim entregue pela autarquia.

Estiveram presentes na cerimónia, Duarte Cordeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e Luís Pisco, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). A iniciativa também contou com a presença de Paulo Guia, o enfermeiro coordenador da UCC de Almeirim que recebeu ontem, dia 5, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e a quem foi, de forma simbólica, entregue o veículo.

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, salientou a importância da complementaridade das funções do Estado, agradecendo ao Secretário de Estado a disponibilidade para fazer a ligação entre a administração central e as autarquias, nomeadamente no exercício das suas funções de Coordenador Regional de Lisboa e Vale do Tejo para o combate à Covid-19. Duarte Cordeiro reconheceu a Câmara Municipal de Almeirim como precursora deste tipo de iniciativas que contribuem para o bem-estar e melhoria de condições de vida da população.

Depois da cerimónia, a carrinha deslocou-se à Unidade de Saúde de Almeirim, onde o Presidente da Câmara, o Presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares visitaram o local onde esta quarta-feira se iniciou a vacinação aos profissionais de saúde considerados prioritários.