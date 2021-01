Covid-19: Sobe o número de mortes no concelho

Esta manhã morreu um homem do concelho com Covid-19, aumentando para 10 o número de vitimas mortais na sequência do novo coronavírus.



Pelo que O Almeirinense apurou, o homem estava internado no Hospital Distrital de Santarém.



Esta morte surge no dia em que Portugal atingiu um novo record de infeção com mais de 10 000 pessoas infetadas e 98 mortes.



(em atualização)