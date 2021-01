NERSANT tem formação gratuita para reforço das competências digitais dos trabalhadores

As empresas da região que pretendam reforçar as competências digitais dos seus trabalhadores – aptidões tão necessárias nos dias que correm – podem recorrer ao novo projeto de formação financiada Emprego + Digital. A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem inscrições abertas para diversos cursos, sem custos para as empresas e trabalhadores.

E-commerce – Estratégia de empresa (150 horas), Literacia digital – iniciação (50 horas), Literacia digital – intermédio (125 horas), Ferramentas de produtividade avançadas (50 horas), Escritório eletrónico – segurança e partilha de ficheiros (50 horas) e Teletrabalho (25 horas) são os cursos propostos pela NERSANT – muitos deles compostos por diversos módulos de formação – no âmbito do projeto financiado Emprego + Digital e para os quais os empregados da região já se podem inscrever.

Os cursos têm como objetivo responder às necessidades transversais das empresas, quer ao nível das tecnologias da informação e comunicação, quer ao nível da operação digital de equipamentos e da sua manutenção.

O reforço da presença digital e da incorporação tecnológica nos processos internos e nos modelos de negócio, bem como para a efetiva capacitação e transformação digital, fator crítico para a empregabilidade das pessoas e para o crescimento da produtividade e competitividade da economia, são os resultados esperados do projeto Emprego + Digital, que prevê abranger 25 mil formandos. O mesmo é fruto de uma parceria entre o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), a Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD) e a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, sendo implementado pelas associações empresariais associadas desta confederação.

Para mais informações ou inscrições, os interessados devem consultar a área do portal da associação Formação » Cursos Financiados » Emprego + Digital, em www.nersant.pt. Está também disponível para esclarecimentos o Departamento de Formação e Qualificação da associação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.

De referir que as ações não terão qualquer custo nem para as entidades empregadoras, nem para os participantes, uma vez que são financiadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Fundo Social Europeu.