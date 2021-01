António Costa anuncia novas medidas restritivas para combater a Covid-19

António Costa anunciou esta segunda-feira, dia 18 de janeiro, novas medidas mais restritivas para combater a pandemia da Covid-19. Segundo informações do site sobre a Covid-19 Estamos On sobre a lista de concelhos em risco, o concelho de Almeirim voltou a fazer parte dos concelhos de risco elevado, atingindo entre os 240 e os 480 casos.

O Primeiro-Ministro salientou que Portugal vive o momento mais grave da pandemia e o que “está em causa é a saúde e a vida de cada um de nós e das pessoas que nos rodeiam”. De acordo com o António Costa, as novas medidas implementadas são a proibição de venda ou entrega ao postigo de artigos no comércio não alimentar como em lojas de vestuário, a venda de bebidas e permanência nos cafés e estabelecimentos alimentares em regime take-away. Vão ser encerrados a restauração presente em centros comerciais, mesmo os que se encontram em regime take-away.

Também são proibidos os saldos, promoções e liquidações que levam à deslocação e concentração de um número de pessoas. É permitida a deslocação de pessoas em espaços públicos como jardins, mas não podem permanecer no espaço. O Primeiro-Ministro também pede aos Presidentes dos Municípios do país que devem limitar o acesso de espaços onde se juntam um aglomerado de pessoas tais como parques infantis, equipamentos desportivos e frentes marítimas ou ribeirinhas.

António Costa também afirmou que outra das novas medidas é o encerramento de Universidades Seniores, centros de dia e centros de convívio. Os portugueses que não possam ficar em teletrabalho precisam de ter uma credencial emitida pela empresa onde trabalham e as empresas que possuam mais de 250 trabalhadores precisam de enviar uma lista à Autoridade das Condições de Trabalho com o nome dos trabalhadores que não podem trabalhar a partir de casa.

Outras das medidas implementadas para o país é a reposição da proibição da circulação entre concelhos aos fins-de-semana e que os estabelecimentos devem fechar às 20h nos dias úteis e às 13h nos fins-de-semana, à exceção de retalho alimentar que pode permanecer aberto até às 17h aos fins-de-semana”.

António Costa admitiu que as escolas “têm tido a autonomia e as autoridades de saúde têm tido o dever de condicionar o funcionamento das escolas”, afirmando que não existe justificação “do ponto de vista sanitário, o custo social e de aprendizagem da atual geração de encerrar as escolas”.

O Primeiro-Ministro afirmou que até ao dia 24 de janeiro, vai agravar o número de mortes causadas pela pandemia do Coronavírus.