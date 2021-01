Presidenciais 2021: Urnas abertas são legais

Uma fotografia tirada pelo JORNAL O ALMEIRINENSE a uma mesa de voto em Almeirim tornou-se viral com comentários sobre a legalidade de ter a urna aberta.



O ALMEIRINENSE apurou que estava previsto, e assim deverá ter acontecido também em todo o país, conforme foi definido no Manual dos Membros das Mesas de Voto Antecipado em Mobilidade.



As orientações da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna foram exatamente nesse sentido: a urna não ser fechada nem lacrada para introduzir o sobescrito azul que continha o sobescrito branco, e lá dentro o boletim de voto.



Em Almeirim foi usada uma urna, mas podia ter sido utilizado outro recipiente, por exemplo uma caixa, para recolher os envelopes do voto antecipado, como aconteceu noutros municípios.

A segurança e o segredo de voto foram garantidos, até porque todos os sobescritos têm a respectiva vinheta de segurança, cujo duplicado foi entregue ao eleitor.