Covid-19: Jorge Carolo não resiste ao vírus

Jorge Carolo, utente do Centro De Recuperação Infantil De Almeirim, morreu esta segunda-feira, dia 18, na sequência de problemas decorrentes da Covid-19.

“É com muita mágoa e tristeza que informamos que o “nosso” Jorge Carolo partiu! Um ser humano cheio de vida e alegria, que todos conheciam, gostavam e acarinhavam! A todos vai deixar saudades, principalmente a quem, todos os dias, vivia e privava com ele na sua “Casa Grande”! À sua família endereçamos os mais sentidos pêsames! Descansa em paz, Jorge!”, diz a instituição.



Jorge nasceu em Alpiarça mas fixou-se em Almeirim, na Residência do CRIAL, onde foi muito bem acolhido.



Na cidade era muito estimado e tinha uma boa relação na comunidade. Participativo nas atividades do CRIAL no exterior, era uma das figuras carismáticas da instituição. Participava nos desfiles, vendas e não passava por ninguém sem um cumprimento.



Jorge Carolo é a mais jovem vitíma, com 34 anos, da Covid-19 no concelho que atravessa uma situação grassíssima com os casos a continuarem a aumentar.



Até ao momento morreram já 14 pessoas.