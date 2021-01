Antigo Presidente da Câmara de Almeirim morreu há 5 anos

José Sousa Gomes, o antigo Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, morreu no dia 19 de janeiro de 2016 às 3h00 da madrugada aos 75 anos de idade vítima de doença oncológica. Esta terça-feira, faz-se cinco anos desde a sua morte.

José Joaquim Gameiro Sousa Gomes nasceu em Almeirim em 1940. Filho de um professor de Fazendas de Almeirim, estudou nos pupilos do exército, contabilidade, cumpriu serviço militar em Angola e foi professor do ensino secundário até 1989 na Escola Ginestal Machado em Santarém, chegando a ser presidente do conselho diretivo.

A sua carreira de professor acabou com a eleição, nessa data, para a Câmara de Almeirim. Ganhou a sua primeira eleição a uma lista de independentes, chefiada pelo presidente da Câmara da altura, Alfredo Calado. Geriu a câmara em parceria com a lista que perdeu, chamando para o executivo Carlos Mota que o acompanhou noutros mandatos, já então eleito pelo Partido Socialista. Liderou a Câmara até à última eleição quando foi afastado por imposição legal da limitação de mandatos. Foi, o autarca que, em Almeirim, mais tempo esteve no cargo.

Foi durante os seus mandatos que as grandes obras foram executadas: as redes de esgotos de Fazendas de Almeirim, de Benfica do Ribatejo, a remodelação das redes de abastecimento de águas, as ETAR´s de Almeirim e Fazendas de Almeirim, de Benfica do Ribatejo, da Tapada e da Azeitada, o parque urbano da zona norte de Almeirim, o Cineteatro, as piscinas municipais, o estádio municipal, o arrelvamento dos vários campos de futebol do concelho, a extensão de saúde de Paço dos Negros, as estradas rurais, a circular urbana e até as casas mortuárias.

Dizem as pessoas próximas que era disciplinado, chegando sempre cedo, promotor de compromissos, facto reconhecido pelos seus pares que o elegeram para presidente da associação de municípios – CIMLT, da empresa das Águas do Ribatejo e da empresa dos Resíduos. Considerado também bom gestor, Sousa Goes conseguiu sempre financiamentos que lhe permitiram manter a Câmara sempre com uma boa saúde financeira apesar dos enormes investimentos. Era casado, tinha duas filhas e dois netos.

O autarca terminou funções, como Presidente, por limitação de mandatos em 2013, mas promoveu várias obras no concelho tais como equipamentos desportivos, espaços de cultura, escolas, entre outros. Dedicado à causa pública, Sousa Gomes foi também Presidente da Águas do Ribatejo, da CIMLT, da Distrital do PS Santarém e dirigente de várias associações, instituições e coletividades de Almeirim.

Chegou a dizer depois das eleições de setembro de 2013 que “as pessoas o iam esquecer rapidamente”.