Missas em exclusivo na Almeirinense TV

As missas serão suspensas a partir de sábado, anunciou a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), no entanto o Padre José Abilio e a Almeirinense TV já reuniram e ficou decidido transmitir as missas às terça e quintas pelas 19h e domingo às 11h30.



A decisão foi tomada por causa do agravamento da situação epidemiológica da covid-19 – com cada vez mais casos de infecção, mortes diárias e internamentos.



As missas eram uma das excepções previstas no novo confinamento.



Assim é retomado o modelo de transmissões do confinamento, numa iniciativa que começamos em março de 2020.