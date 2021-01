Concurso de ideias de negócio com candidaturas abertas até 28 de fevereiro

Os empreendedores que pretendam criar uma empresa e instalá-la na Lezíria do Tejo, podem candidatar o seu projeto ao Concurso de Ideias de Negócio “BUSINESS In Alentejo”, que atribui ao vencedor da melhor ideia, 2 mil euros para o fazer, explicou a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, na sessão de esclarecimento online sobre a iniciativa, realizada a 20 de janeiro. As candidaturas estão abertas até 28 de fevereiro.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, juntamente com a NERPOR, NERE e NERBE/AEBAL, está a dinamizar o BUSINESS + 2.0, projeto cofinanciado pelo programa Alentejo2020 e FEDER que pretende dar resposta a um conjunto de fatores críticos de competitividade regional, identificados nos diagnósticos das principais estratégias da região.

No âmbito deste projeto, está em marcha o concurso de ideias “BUSINESS IN Alentejo”, que tem como objetivo estimular o lançamento de startups inovadoras na região e incentivar o investimento empresarial com a utilização de tecnologia e conhecimento. A iniciativa, lançada ainda em dezembro passado, foi apresentada em sessão de esclarecimentos online para um conjunto de empreendedores interessados em candidatar a sua ideia de negócio, no passado dia 20 de janeiro e que vai repetir-se no dia 27, às 14h30, na plataforma Teams.

Na sessão virtual, a NERSANT esclareceu que o concurso atribui, ao vencedor, um prémio monetário para apoio ao desenvolvimento do projeto no valor de 2 mil euros, e de mil euros para a segunda melhor ideia. Para além disso, todos os empreendedores secionados terão direito a “incubação com duração de três meses nas incubadoras das instituições parceiras do concurso de ideias” e a “uma bolsa mensal no valor de 700€ por mês durante os 3 meses iniciais do período de incubação, caso sejam jovens empreendedores que desenvolvam projetos oriundos do meio académico, tendo em vista a constituição de empresas de base tecnológica e/ou assentes em forte intensidade em conhecimento e que não detenham outro rendimento quer por conta própria ou por conta de outrem”.

Os interessados em candidatar-se ao concurso de ideias “BUSINESS IN Alentejo” poderão fazê-lo até 28 de fevereiro, através da submissão do formulário disponível no portal do Sítio do Empreendedor, em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/. As candidaturas podem ser apresentadas por uma única pessoa ou por uma equipa, sendo que neste caso os dados a incluir na candidatura deverão ser os do líder do projeto, devendo referir-se os restantes elementos da equipa no formulário. Cada empreendedor pode, ainda, apresentar mais do que uma candidatura.

São destinatários do concurso todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, detentores de ideias de negócio e projetos de criação de empresas, com os seguintes requisitos: exequibilidade financeira; adequação ao mercado; caráter inovador; e credibilidade das referências académicas e profissionais dos seus promotores. As ideias a concurso devem prever a constituição de uma empresa localizada num município pertencente a uma das NUT III da região Alentejo, nomeadamente Alto Alentejo, Baixo Alentejo, Alentejo Central e Lezíria do Tejo.

Os interessados em conhecer de forma mais detalhada o regulamento e processo de candidatura ao concurso, bem como esclarecer eventuais dúvidas, podem ainda reservar presença na segunda sessão de esclarecimentos online, agendada pela NERSANT para o dia 27 de janeiro, pelas 14h30, via Teams. As inscrições são realizadas gratuitamente no portal Sítio do Empreendedor, em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/agenda/concurso-de-ideias-de-negocio/194.