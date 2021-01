Eleições no concelho: Confira afluência

As mesas de voto para as eleições presidenciais abriram este domingo às 08h e pelo que O ALMEIRINENSE apurou e testemunhou nos locais de voto, a participação dos eleitores tem decorrido sem problemas.



Pelo que o nosso jornal apurou, às 16h a afluência no concelho está nos 31,4%.



Já antes, às 12h a afluência no concelho fixou-se nos 17,8%. Nas Presidenciais de 2016, à mesma hora, tinham votado em Almeirim 11,57%.



Os períodos de espera não têm sido muito grandes, quando comparados com cidades maiores.



Em termos sanitários tudo está a decorrer dentro do previsto.