Presidenciais: Em Benfica vence Marcelo Rebelo de Sousa

Em Benfica do Ribatejo, o recandidato Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu quase 64% (63,98%) e foi o mais votado, à frente de André Ventura com 16,28% e Ana Gomes com 7,18%.



Fora do pódio, João Ferreira conseguiu 7,09%, Marisa Matias 2,59%, Vitorino Silva 2,01% e Tiago Mayan Gonçalves com 0,86%.