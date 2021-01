Presidenciais: Resultados finais em Almeirim. Conheça-os aqui

No concelho de Almeirim Marcelo Rebelo de Sousa ganhou com 60,28%.



No somatório das quatro freguesias, André Ventura conseguiu 1290 votos o que representa 17,53% e Ana Gomes ficou pelos 8,48%.



Em quatro lugar ficou João Ferreira com 4,56%, Marisa Matias 3,20%, Vitorino Silva 2,39% e Tiago Mayan Gonçalves Gonçalves 1,95%.



A abstenção no concelho deve fixar-se nos 60,26%.

O actual Presidente da República venceu as eleições presidenciais no distrito de Santarém, com 60,74%. Em Ourém e Mação, concelhos tradicionalmente sociais-democratas, obteve os melhores resultados com 67,13% e 67,17%.



André Ventura ficou em segundo lugar no distrito com 15,76%, seguido de Ana Gomes com 9,81%, João Ferreira com 4,96%, Marisa Matias obteve 3,74% dos votos, Vitorino Silva 2,74% e Tiago Mayan Gonçalves teve 2,26% dos votos.

André Ventura só não obteve o segundo lugar em Alpiarça, onde João Ferreira (candidato apoiado pelo PCP) teve 19,35%e André Ventura obteve 10,51%.





(em atualização)