Jogador do concelho em vitória histórica

Os jogadores do Sporting festejaram no balneário a vitória alcançada, na segunda-feira, no dérbi frente ao Benfica (1-0), golo de Matheus Nunes, em jogo da 16.ª jornada da liga.



O Sporting recebeu e venceu o Benfica na 16.ª jornada da Liga. Um dérbi que não contou com a presença de Jorge Jesus no banco das águias, infetado com Covid-19.



Daniel Bragança saiu do banco para entrar aos 90 minutos para o lugar de Pedro Gonçalves.