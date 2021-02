Jovem acusa presidente de furar confinamento

Um alegado munícipe de Almeirim com um perfil no facebook com o nome de Filipe Miguel fez nas redes sociais uma acusação muito grave ao Presidente da Câmara de Almeirim. Filipe Miguel disse num comentário à noticia de O ALMEIRINENSE sobre a alta de Pedro Ribeiro que tinha visto o autarca às compras quando ainda estava em isolamento.



Entretanto, Pedro Ribeiro solicitou que Filipe Miguel apresentasse provas do que disse e que iria agir em conformidade.



O comentário de Filipe Miguel foi eliminado, e pelo que O ALMEIRINENSE sabe, não foram apresentadas as provas.



O artigo 283.º do Código Penal refere que quem propagar a doença pode ser punido com pena de prisão até cinco anos e indica que se a conduta for praticada por negligência existirá uma punição com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.