3 de maio é o último dia em que a população do concelho pode responder aos Censos 2021

O prazo para responder aos Censos 2021 pela via internet terminam já está segunda-feira, dia 3 de maio, o que marca o fim da primeira fase de respostas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

No concelho de Almeirim, assim como no restante país, a operação Censos 2021 começou no dia 5 de abril, onde recenseadores distribuíram cartas para a população responder às perguntas de recenseamento através da internet. A população começou a poder responder no dia 19 de abril e têm até ao final desta segunda-feira para responder às perguntas aos Censos 2021.

Segundo a Agência Lusa, a partir do dia 31 de maio, os recenseadores vão fazer uma segunda ronda às pessoas que ainda não tenham respondido às perguntas do recenseamento para tentar recolher respostas por outros meios. Para a população que não consiga responder através da internet podem ligar para o número de apoio 210 542 021, usar o balcão da junta de freguesia ou, em último caso, preencher os questionários em papel entregues pelos recenseadores.

A Agência Lusa referiu que no final do mês de abril, o INE já tinha 2.4 milhões de respostas (92% através da internet).