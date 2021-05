Almeirim desconfina mas não na política

A reunião do executivo da Câmara Municipal de Almeirim voltou a ser realizada por videconferência, apesar de já se ter entrado na última fase de desconfinamento.



Os vereadores do PS acederam à plataforma mesmo estando no edifício da autarquia, já a vereadora Sónia Colaço acedeu a partir de casa.



A reunião durou apenas 15 minutos para discutir, analisar e votar 15 pontos.



Na única sessão pública de maio só assistiram, presencialmente, os elementos do Jornal O ALMEIRINENSE.