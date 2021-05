Bola voltou a rolar no distrito

A bola voltou a rolar este domingo mas as duas equipas do concelho em prova não conseguiram vencer os seus jogos. O Benfica do Ribatejo na segunda divisão foi derrotado no Samora Correia B por 4- 2. Com um bis de Nelson Silva (Tátá).

Na primeira distrital o Fazendense deslocou-se a Amiais e não foi além de um empate a dois. Rodrigo Neves e Bernardo Fernandes fizeram os golos dos amarelos.