Equipa feminina do U. Almeirim goleia no regresso

Este sábado o futebol feminino do U. Almeirim voltou aos relvados. No primeiro jogo de preparação para o campeonato sub-17 de futebol 9 da AF Santarém que tem início no próximo fim de semana a formação almeirinense goleou a equipa do Vasco da Gama por 8 – 2.



Ana Leonor fez uma “manita” e os 3 restantes foram apontados por Maria Inês, Matilde Costa e Maria Gaspar.



As boas notícias não ficam só pela goleada, Sofia Machado que já realizou treinos no Sport Lisboa e Benfica vai ainda esta época assinar contrato com os encarnados.