𝗦𝘂𝗮𝘃𝗲 𝗦𝗮𝗯𝗼𝗿: 𝗨𝗺 𝗻𝗼𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮

𝗣𝗔𝗦𝗧𝗘𝗟𝗔𝗥𝗜𝗔 Núbia Volpi é sócia-proprietária da Suave Sabor. Está em Portugal há dois anos e cinco meses e conta ao O Almeirinense como tem sido esta experiência na confeitaria e do seu negócio.

Como se definiria?

Sou uma pessoa que ama o contacto com o público, mãe de 3 filhos e esposa e descobri a minha paixão pela confeitaria aqui na cidade de Almeirim.

Sentiu-se bem recebida e acolhida pelos almeirinenses?

A minha família e eu fomos muito bem recebidos e acolhidos aqui nesta cidade, e gostamos muito de viver aqui.

Sempre teve gosto pela pastelaria e doçaria, ou é uma paixão que descobriu recentemente?

Em toda a minha vida profissional, tive contacto com o público, mas nunca imaginei que um dia iria trabalhar com

confeitaria, e confesso que eu descobri a minha verdadeira vocação profissional. Eu realmente amo o que faço. Esta área, além de prazerosa, é muito bom ver quando um cliente fala que adorou os seus bolos. Isso realmente deixa-me feliz.

Como surgiu a oportunidade de abrir um espaço/negócio próprio?

Já viemos do Brasil com a ideia de empreender em Portugal, mas ainda não sabíamos em que área.

Daí, com a bastante pesquisa e com a ajuda de Deus, surgiu a Suave Sabor. Tenho a certeza que fizemos a coisa

certa, pois a cada dia podemos ver que estamos com muito trabalho, conquistando o nosso espaço.

Que produtos e serviços disponibiliza aos seus clientes?

Neste momento e com a necessidade de readaptar a nova realidade após esta pandemia, estamos a direcionar o nosso

ramo de trabalho para a área de confeitaria personalizada.

O nosso foco principal são os bolos, doces e salgados para festas. Sem contar que também fazemos trabalhos personalizados, que está super na moda, os nossos topos personalizados e kits para festas têm muito sucesso.

Quais são os seus desejos e expetativas para o futuro?

O nosso desejo é que nos tornemos uma referência na área da confeitaria personalizada e, poder de uma forma doce e com muito capricho, amor e dedicação, fazer parte das mesas de muitas comemorações.

Alguns dos bolos confecionados por Núbia Volpi

Entrevista de Ana Rita Amaro