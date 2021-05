No mês de abril, mais concretamente no dia 25, vê-se, houve-se, lê-se, a defesa da nossa liberdade, fruto da revolução feita no nosso país em 1974. Mas será que esta liberdade tem limites?

Sempre ouvi dizer desde pequeno, que a minha liberdade terminava onde começava a do outro, e nisso concordo em pleno. As redes sociais trouxeram algo novo e, nos últimos tempos, assistimos esta liberdade a ser ultrapassada, ou seja, as pessoas a ofenderem-se umas a outras, pessoas a fazerem ameaças umas às outras, tudo com a facilidade de ser atrás de um ecrã.

Isto leva-nos a uma outra questão, que é, não havendo igualdade, será que há liberdade? Na minha opinião, não, pois para haver uma liberdade total dos nossos direitos, tem que ter igualdade entre todos, para todos terem as mesmas oportunidades.

“ (…) e acharmos que não iríamos gostar, não digamos, pois, o mundo é redondo (…)“

Contudo, devemos fazer uma outra reflexão, em relação à nossa liberdade, pois, mesmo que “livres”, devemos manter o respeito, e a educação pelos outros.

Findando, devemos todos nós ter noção do que dizemos e pensarmos que, se fosse connosco, se gostaríamos que dissessem aquilo que vamos dizer sobre outros, sobre nós, e se nessa reflexão acharmos que não iriamos gostar, não digamos, pois, o mundo é redondo e nunca sabemos o que o futuro nos guarda.

(Nota: Saindo esta edição no dia 1 de maio, não poderia deixar um agradecimento a todos os trabalhadores, que em plena pandemia mantiveram-se a trabalhar para o bem de todos nós.)

Joaquim Gomes

PS Almeirim

Artigo de opinião da edição impressa de 1 de maio de 2021