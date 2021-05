André Luís anuncia saída do HC Tigres

“Venho então por este meio anunciar oficialmente o fim da minha ligação e a consequente saída do comando técnico da equipa Sénior do Hóquei Clube Os Tigres de Almeirim, depois de entender que, por minha exclusiva iniciativa, termina o ciclo ao qual me propus no início da temporada 2018/2019”, assim anuncia André Luis nas redes sociais.



O técnico conseguiu no ano de estreia a uma subida de divisão, depois uma permanência em Fase Preliminar (entre 2019/2020 e 2020/2021) e uma descida de Divisão (2020/2021).



“Aquilo a que podemos chamar de “montanha russa” de emoções, com um total de 84 jogos oficiais realizados, 35 vitórias, 3 empates, 46 derrotas, 298 golos marcados e 362 golos sofridos”, sublinha.



Recorde-se que na última Assembleia Geral foram aprovadas as contas de 2019 e foram dados mais 45 dias para que se realizasse mais uma reunião de sócios para encontrar um elenco diretivo. Meste período os atuais dirigentes disseram que não iam fazer contatos para formação da equipa senior.