SUMOL+COMPAL lança iniciativa

A empresa SUMOL+COMPAL, em conjunto com outras empresas juntamente com 10 bancos do Sistema Financeiro Português, lançaram a iniciativa #TODOSJUNTOS!

A iniciativa tem como objetivo apoiar famílias em situação de carência devido à pandemia causada pela Covid-19, nomeadamente famílias com necessidades de medicamentos e também de bens familiares.

A SUMOL+COMPAL já apoiou a linha da frente quando surgiram as primeiras fases da pandemia da Covid-19. “É agora altura de continuarmos a ajudar as famílias mais desprotegidas, com oferta dos nossos produtos”, referiu a empresa em comunicado.