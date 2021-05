GNR vai lançar Campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar”

A Guarda Nacional Republicana (GNR), juntamente com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam esta terça-feira, dia 25 de maio, a campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar”-

As ações de fiscalização vão correr nas cidades de Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Braga e Setúbal de 25 a 31 de maio.

Segundo o comunicado da GNR, a campanha tem como objetivo “alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.” Durante a última campanha, realizada de 23 de fevereiro até 1 de março, foram registadas 1.164 infrações onde se utilizou o telemóvel durante a condução, o que “correspondeu a uma taxa de infração de 1.58%, numa média de 166 infrações por dia”.

O uso do telemóvel ao volante é considerada uma atividade perigosa e aumenta em quatro vezes o risco de ocorrência de acidentes de automóvel, causa lapsos de atenção e erros de avaliação e provoca dificuldades na interpretação da sinalização e desrespeitos das regras de cedência de passagem.

Desde 8 de janeiro de 2021 que foram duplicadas os valores das coimas, “tendo passado os seus limites para 250 a 1250€”. O condutor também passa a perder três pontos na carta de condução em vez de dois como anteriormente.