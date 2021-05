A Arena D’Almeirim vai receber este domingo, dia 30 de maio, uma iniciativa dedicada ao Dia Mundial da Criança celebrado a 1 de junho.

A iniciativa vai decorrer no Quiosque do Jornal O Almeirinense e conta com pinturas faciais e modelagem de balões. A animação vai decorrer entre as 09H00 e as 12H00 e é totalmente gratuito.