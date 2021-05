Dia Mundial da Criança chega a centenas de alunos através da Almeirinense TV

A Camara Municipal de Almeirim, CLDS 4G Almeirim (re) Pensar em Família, Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim e o Jornal O Almeirinense vão apresentar o musical “Alice no País das Maravilhas” que vai ser transmitido em direto pelo AlmeirinenseTV através da rede social facebook no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança.

As crianças vão poder assistir ao espetáculo em live streaming nas salas de aula e o espetáculo vai decorrer no Cineteatro de Almeirim. Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, deseja “um Feliz Dia das Crianças para todas as crianças que alegram as nossas vidas e que nos fazem acreditar num mundo melhor, num amanhã mais tranquilo e num futuro mais seguro”.

A iniciativa é do âmbito da Atividade 12 – “Promoção e Cooperação de eventos sócio-comunitários de caráter educativo e identidário”.