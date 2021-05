Ecolezíria apresenta sessão de compostagem na cidade de Almeirim

A Ecolezíria, em parceria com os Municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos, lançaram a campanha “Promoção da Compostagem na Ecolezíria”. No concelho de Almeirim, a sessão de como aprender a fazer compostagem vai realizar-se no dia 5 de junho às 14H30 no Cineteatro de Almeirim.

Segundo o comunicado da Ecolezíria, o objetivo da iniciativa é “incentivar os municípios a transformarem resíduos orgânicos produzidos em casa, bem como os resultantes das limpezas dos jardins e quintais, em fertilizante natural.”

A população do concelho de Almeirim que esteja interessada em fazer a inscrição no site https://www.cm-almeirim.pt/images/repositorio/2021/Ficha_de_Inscri%C3%A7%C3%A3o_-_Compostagem_Dom%C3%A9stica_page-0001.jpg e entregar no Município ou na Junta de Freguesia de Almeirim, ou então fazer a candidatura no site da Ecolezíria.

As inscrições estão abertas até ao dia 3 de junho.

Madalena Viegas e Mariana Cortez