Novo espaço de lavagem de roupa em Fazendas de Almeirim

Fazendas de Almeirim conta, desde o dia 15 de maio, com um novo espaço que permite a todos lavar roupa de forma económica, cómoda e autónoma. Situada na Rua São José nº50 (Rua do Campo de Futebol), o negócio segundo Conceição da Cruz Bento, sócio gerente do espaço, surgiu “pela necessidade de colmatar uma lacuna na freguesia”.

A Lavandaria Das Fazendas dispõe de três máquina de lavar roupa (17Kg, 14kg e 11Kg) e três máquinas de secar de 18Kg. Com um tempo médio de lavagem de 35 minutos e de secagem de 15 minutos poderá lavar e secar as suas roupas, edredons, cobertores e toalhas a preços bastante atrativos.

Os produtos usados nas lavagens são de elevada qualidade e além do detergente e do amaciador, o processo conta ainda com desinfetante, o que permite que “a roupa saia desinfetada e a própria máquina fica com a desinfeção feita para o próximo cliente” explica a sócio-gerente.

Para além de bancos, para os clientes esperarem a lavagem da sua roupa, mesa para dobrar roupa, o espaço oferece todas as comodidades aos clientes que aí se deslocam: acesso à internet gratuito, televisão e videovigilância.

A “Lavandaria das Fazendas” funciona, em tempo de restrições, das 8H30 às 21H00 (de segunda a sexta) e das 8H30 às 13H00 aos fins de semana.