Taça Ribatejo: Fazendense procura chegar à final do Cartaxo

O local da final da Taça do Ribatejo 2020/2021 já está definido. O jogo acontece no próximo dia 27 de junho, no Estádio Municipal do Cartaxo e o Fazendense é a única equipa do concelho que ainda está em prova.

A recordar que a Taça do Ribatejo teve a época de 1976-1977 como estreia, mas logo na época seguinte não se disputou, sendo retomada a disputa em 1978-1979.

Durante a sua história, vários modelos de disputa foram testados. A eliminar desde a primeira ronda, por zonas (juntando-se as duas zonas numa só, em fase mais adiantada), até ao modelo que agora vigora. Uma primeira fase disputada por grupos e só com equipas da 2ª divisão distrital, em que se apuram os primeiros classificados, mais o número necessário de equipas até perfazer 10, e uma segunda fase já a eliminar até à final.