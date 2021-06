Almeirinenses representam seleção nacional

Este sábado, dia 12, realiza em Coimbra uma prova internacional de triatlo no escalão de Elites : a Taça da Europa de Coimbra e há dois almeirinenses em competição, um deles em estreia.



Esta prova vai ser disputada por dois triatletas de Almeirim, os irmãos Afonso e Gustavo do Canto. Será a 10º Internacionalização do Afonso (3ª no escalão de Elites) e a primeira do Gustavo.

Assim, o mais novo dos irmãos vai ter a sua estreia na Selecção Nacional apadrinhada pelo seu irmão mais velho.

Os dois “do Canto” já tinham estado na mesma convocatória para a Selecção Nacional que iria disputar a Taça da Europa Junior de Quarteira que esteve agendada para novembro passado mas a situação da pandemia levou ao seu adiamento.



O Afonso vai alinhar com o número 56 e o Gustavo com o número 66 e prova terá transmissão em directo, às 11:30 do dia 12 de Junho, no site da Federação Internacional de Triatlo: https://europe.triathlon.org/live/.



FOTO: CLARISSE HENRIQUES