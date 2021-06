CLDS 4G Almeirim: “Aprenda a fazer uma alimentação Saudável

O Gabinete de Educação do Município de Almeirim em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social de Almeirim – CLDS 4G (re) Pensar em Família, lançaram um Workshop, denominado de ” Aprenda a fazer uma alimentação Saudável”.

O Workshop realiza-se esta quarta-feira, dia 16 de junho, às 14H00, no auditório da Biblioteca Marquesa do Cadaval, em Almeirim. A atividade é gratuita e com lotação limitada, devido às normas instituídas pela DGS.

No evento, vão ser desenvolvidos vários temas, como receitas económicas, como escolher alimentos económicos na hora de ir às compras e aprender a evitar o desperdício alimentar.

Quem estiver interessado em participar pode fazer a sua inscrição no site https://forms.gle/wq3soqRCUzKJab1u5, ou através do email do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Almeirim clds4galmeirim@gmail.com.