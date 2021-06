A GNR de Almeirim recebeu um Furriel que está a estagiar no âmbito do Curso de formação de Sargentos e foi feita a apresentação na CPCJ do concelho.

Cumprindo o protocolo com as entidades sociais, o Comandante do Posto de Almeirim fez a apresentação com a CPCJ. Esta iniciativa surgiu no âmbito do Estágio do Curso de formação de Sargentos.