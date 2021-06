Câmara compra terreno de quase 10 mil metros

O executivo da Câmara Municipal de Almeirim aprovou, com cinco votos a favor (PS) e uma abstenção (CDU), o empréstimo para aquisição de terreno na cidade. O terreno tem quase 10 000 metros quadrados e está na Horta D’El Rei.



O Horta D’El Rei é uma ideia com mais de 20 anos e que previa um loteamento atrás do Cine-Teatro.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a Câmara Municipal de Almeirim teve agora a possibilidade de comprar a maior parcela e vai criar um parque de estacionamento, criar a sede para as Gentes de Almeirim e preservar o Passo da procissão do Sr. Jesus dos Passos.



O estacionamento deve ter 150 a 200 lugares, mas ter um enquadramento paisagístico com árvores e uma grande componente verde.