Quer ir à Área Metropolitana de Lisboa. Pode?

As autoridades estão a realizar várias operações de controlo de movimentos de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML).



Informa-se que existem limitações à deslocação ou circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa no período entre as 15:00 horas de sexta-feira e as 06:00 horas de segunda-feira, dia 21 de junho.



As autoridades apelam a que sejam evitadas deslocações desnecessárias, indo exercer um esforço de fiscalização por forma a garantir o cumprimento das regras em vigor.



Recordamos que a AML é composta pelos seguintes concelhos: Mafra, Sintra, Cascais, Loures, Odivelas, Amadora, Oeiras, Vila Franca de Xira, Lisboa, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal, Almada, Palmela, Setúbal e Sesimbra.



Aplicam-se as exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro: https://dre.pt/home/-/dre/149103950/details/maximized



Saiba mais em: https://covid19estamoson.gov.pt/