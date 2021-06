U. Almeirim recebe taça e faixas de campeãs

Hoje foi dia de festa com a entrega das medalhas, Taça e faixas de Campeãs, ao escalão de Iniciados femininas, relativamente à época 2019/2020.



O vereador com o pelouro do desporto, Paulo Caetano, felicitou as atletas: “Parabéns União de Almeirim”.



A entrega dos prémios foi feita depois de um jogo com o Fazendense, em que o União venceu por 8-1. Curiosidade que agora algumas atletas que receberam a faixas, jogaram hoje pelo Fazendense.



A equipa era liderada por Alfredo Amaral.